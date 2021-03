Le Hirak, une dissidence citoyenne

Youcef Djaroun

Militant politique

La fracture entre ce régime autoritaire et le peuple est inconciliable, longtemps marginalisée et opprimée ; même depuis toujours, cette jeunesse refuse de se laisser faire, elle est résolue à prendre son destin en main et celui de l’Algérie. Depuis le 19 Février 2019 la conviction partagée est la fin de se régime et rien ne se fera désormais sans le peuple ni contre le peuple. C’est dans cette esprit que l’union est née et les obstacles ont été dépassés en apprenant des leçons du passé pour mieux convaincre et vaincre les vieillards en place à la tête de l’État.

« blade baladena wa n’doura rayna : ce pays nous appartient et c’est notre voie qui l’emportera »

Encore une fois de plus, les cyniques du régime démontrent l’absence de faculté intellectuelle, sinon comment reproduire la même recette foireuse des leurres électoraux encore cette fois-ci, le message du peuple le 12/12 n’a pas réussi à affranchir les tenants du pouvoir de leurs pensées stériles.

« Ma teghoufounech bel 3achria teboune mzewar djabouh el askar : votre conditionnement à la peur n’a aucun impact sur notre action et vos mascarades électorales ne serviront plus pour vos façades ».

Le combat du peuple pour une Algérie démocratique et sociale n’est pas une action facile ni un Tour de passe-passe qu’on peut réaliser dans un temps record car l’Algérie que nous défendons et pour laquelle nous nous battons est ni occidentale ni orientale et sûrement pas ottomane. Nous aurons notre propre avenir, comme nous avons nos valeurs et nos spécificités. Toute action sincère suscite la confiance qui elle génère l’adhésion et l’union.

« Dazair houra democratia : ni vous, ni vos maitres extérieurs nous nous empêcheront d’effacer la honte que vous incarnez sur le visage de notre belle Algérie. »

L’action politique constructive n’a jamais était l’exclusivité d’un courant ni d’une personne mais bien l’engagement de plusieurs générations de militants longtemps liquidées physiquement, torturés ou simplement poussées à une traversée de désert, en dépit de cette violence inouïe, l’engagement a payé et l’idéal démocratique se crie à ciel ouvert. Dans cette conjoncture de Boulitique mangeoire boulimique et de pression sociale, le travail des organisations sociales particulièrement syndicale et politique doivent sans plus tarder accélérer la cadence pour structurer le débat et définir les contours de l’Algérie de demain en engageant des débats fructueux à la hauteur des aspirations du peuple. Le débat est notre seul moyen, le respect est notre cadre de travail la démocratie sous toutes ses formes est notre objectif.

Les partis politiques sont plus que jamais visés par les coup de dislocation politique de la part des officines du régime, à chaque étape de déstabilisation du régime, ils sont ciblés, ce n’est surement pas une action irréfléchie mais bien au contraire, elle a toute son importance dans une conjoncture de recherche d’équilibre clanique. Durant ces situations, les partis sont réduits à un travail d’assainissement interne suite aux déstabilisations organique et politique, ce qui les disqualifie durant la période de faiblesse du régime et laisse le champs libre aux sorciers politiques de tous bords réduisant ainsi l’acte politique à une mascarade verbale.

Il est temps pour les partis politiques et plus généralement ceux de l’opposition, notamment ceux qui ont un parcours historique de se démarquer clairement de ces manœuvres qui servent à étouffer ce mouvement qui est un cri de colère profond que le régime en place n’est en mesure de comprendre par incompétence, arrogance et dans le contexte d’impunité internationale.

Des aspirations légitimes scandés hauts et forts par des slogans chaque vendredi et Mardi, pour la primauté du politique sur le militaire, Ni Etat policier ni république intégriste afin de mettre fin à une hégémonie politique des cercles douteux et dangereux pour l’avenir démocratique d’un pays jeune et d’une jeunesse extraordinaire. Le peuple a compris que la solution est dans la refondation d’Etat fort à travers d’institutions légitimes et puissantes par la force de la loi et non des individus ni de lobbys.

Ni les satellites politiques du régime, ni les Par-Alimentaires de l’Assemblée des Pauvres Narcissiques (APN) ne pourrons relever le défi de l’édification de ce chantier gigantesque pour lequel le peuple a démontré son engagement sans faille et pour lequel il ne veut ménager aucun effort pour y parvenir

Il est incontestable aujourd’hui que la seule voie de réussite est le débat dans le cadre d’une assemblée constituante, ou les règles décisionnelles seront approuvées par la majorité et où le peuple retrouvera sa citoyenneté à travers son pouvoir de révocation et de désignation, le corps sécuritaire remplira son action en autonomie dans le cadre de la loi pour protéger contre tout dérapage, ingérence ou violation, quand à la religion elle est trop sacrée pour être l’instrument de bavardage des sorciers de tous bords. Sa place est dans les cœurs. elle brillera à travers les actes et non en le clamant comme une marque de luxe.

Une dynamique positive de construction est déjà initiée à travers ce que nous voyons tous les Mardi et Vendredi, le choix n’est pas difficile ou vous partez ou vous nous aidez avec des actions concrètes pour vous faire partir.

La mise en œuvre d’une feuille de route politique fiable et consensuelle passe par la compréhension que le peuple algérien est mature et que le HIRAK est une dynamique extraordinaire qui reflète une métamorphose sociale et d’une intelligence collective qui mettra en échec toute manœuvre de détournement de son objectif.