ÉLECTIONS LOCALES : ASSUMER LA DÉCISION DEVANT L’HISTOIRE.

Les élections n’ont de réalité que dans une démocratie, dans un état de droit qui garantit l’exercice effectif des libertés. Toutes les parodies électorales organisées par le pouvoir convergent vers un seul objectif : DONNER UN HABILLAGE CIVIL À UN POUVOIR MILITAIRE.

Les élections locales programmées par le pouvoir pour le mois de novembre prochain ne peuvent avoir, ni crédibilité, ni légitimité. Comment peut-il être autrement lorsque cette nouvelle parodie électorale se déroule dans un climat où règne la violence sous toutes ses formes : répression aveugle contre des dizaines de citoyens pacifiques, violence du mensonge et de la manipulation médiatique, des anathèmes ; violence sociale ; violence judiciaire avec la criminalisation des libertés d’expression et de l’acte politique le plus légal et le plus pacifique ; violences physiques, morales, tortures…

Comment peut-il être autrement, lorsque l’on sait que les Maires dans le système algérien ont les mains liées face aux pouvoirs exorbitants du chef de la daïra et du wali. Comme depuis toujours, les quotas des élus seront repartis sous le contrôle de la police politique. Cette perspective électorale a ouvert l’appétit à toutes sortes de vautours, comme le montrent ses images pitoyables au siège du FLN. Des images qui n’engagent que le FLN d’aujourd’hui transformé en parti où règne la corruption, le brigandage, la fourberie, la félonie. Une situation qui nous enseigne qu’on peut usurper le sigle d’un parti historique, mais en dernier ressort, seuls ceux qui prennent des décisions douteuses les assumeront devant l’histoire .