DEMANDE OUVERTE À MONSIEUR BENZIANE, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Nous avons enfin pu trouver le Master d’Orthophonie Spécialité Neurosciences cognitives du Pr Zellal Nacira, dans votre Arrêté ministériel listant les Masters habilités pour l’année 2020-2021. En voici la preuve (il est placé en dernière position, après les Masters de ses élèves) :

L’Université d’Alger 2 nous l’a publié dans son site, en voici la preuve :

Cependant, les administrateurs du Département d’Orthophonie, créé par le Pr Zellal, qui sont tous ses élèves, ce qui est grave, ne nous l’ont pas inscrit dans leur plateforme des candidatures. Ils ont inscrit des masters qui ne figurent pas dans votre Arrêté ministériel tout en le supprimant de façon illégale. En voici la preuve :

Ceci est grave des 02 côtés : ceux qui se sont inscrits aux Masters inexistants officiellement dans votre Arrêté, auront un diplôme illégal et ceux qui choisissent le Master Neurosciences cognitives (sachant que nous sommes très nombreux dans ce cas), sont privés de leur droit de poursuivre leurs études dans leur pays et ils sont castrés dans leur projet de vie et d’avenir.

Monsieur le Ministre, nous vous prions donc de bien vouloir intervenir auprès de l’administration du Département d’Orthophonie de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université d’Alger 2, pour qu’elle applique votre Arrêté ministériel en inscrivant le Master Neurosciences cognitives dans sa liste des candidatures afin que nous puissions y postuler.

L’administration voit l’intérêt pédagogique, elle doit donc cesser de nous priver de ce droit inaliénable : nous sommes la relève du Professeur Zellal, créatrice de l’Orthophonie en Algérie : voir le site de l’URNOP, où l’Historique de l’Orthophonie est publié.

Signé : Selma BENDAOUD,

Qui a écrit au Département d’Orthophonie, sans recevoir la suite à laquelle elle a droit,

Praticienne en Cabinet privé d’Orthophonie à Oran,

Licenciée en Orthophonie, qui a besoin de se perfectionner pour développer sa pratique clinique.