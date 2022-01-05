تحنيط السياسي العربي، من الابدان إلى الوجدان

https://www.raialyoum.com/ بشير عمري ثمة مفاهيم تتلبس بأشياء وظروف التاريخ لتخرج عن منطق معانيها وأبجديات الحياة التي أسست لها، وتغدو مقلوبة في ضمائر العامة بتدبير ومكر ممن...