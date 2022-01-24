الاتحاد المغاربي: كرة القدم وكراهية أهل القلم!

بشير عمري https://www.raialyoum.com/ لاحظ الكثيرون على هامش الدورات الرياضية وفي كرة القدم تحديدا الخاصة بالمنتخبات الوطنية، تصاعد حدة التعصب القُطري بين شعوب المنطقة العربية وفي المغرب...