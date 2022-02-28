الحراك الجزائري وسط غبار اللغة

https://www.raialyoum.com/بشير عمري لأول مرة نشهد حدثا سياسيا تاريخيا في الجزائر تنتقل فيه المعركة بين كل الأطراف من الفضاء العام والمؤسسي إلى فضاء اللغة، ما يؤكد...