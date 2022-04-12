اعتقال العقل في زمن “الحرب العوليمة” الأولى

https://www.raialyoum.com/ بشير عمري ليست الأزمات التي تطفو على تاريخ الأمم والمجتمعات هي الخطر في حد ذاتها، وإنما الخطر هو في عدم وعييها واستيعاب عناصر ظهورها بما...