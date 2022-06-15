“الرأسمالية الجزائرية” غربة الغاية وغباوة المنهج

https://www.raialyoum.com/ بشير عمري في حوار شيق له مع الإعلامي الكبير قاضي إحسان عبر راديو “آم”، أكد المحافظ السابق لبنك الجزائر المركزي الاقتصادي عبد الرحمن حاج ناصر،...