Télévision et charlatanisme

samedi 25/7/2020

El Watan

Par Hamid Tahri

Spectacle ubuesque et choquant ,que celui transmis par une chaine privée,de droit étranger,où une femme sortie , d’on ne sait où,est venue vanter les bienfaits du tabac à chiquer,chemma,un produit bien de chez nous qui,ô miracle,guerirait le Covid 19

.Devant cette sequence tragi comique,

que les savants,les chercheurs et les laboratoires de toute la planète,qui s’acharnent et s’échinent depuis des mois,à trouver le fameux remède, aillent se rhabiller!Circulez il n’ya rien à voir! Sincerement,On s’attendait à la réaction de l’Autorité de regulation de l ‘Audio visuel ,organe chargé de veiller au respect des regles et des lois établies.A défaut de taper sur les doigts,l’ARAV,s’est suffie d’un simple rappel à l’ordre,alors que la chaine en question ,a allègrement ,passé les bornes du bon sens et de la bienséance. Pour nous plonger, dans une posture invraisemblable de charlatanisme.Passons sur les autres domaines ,qui sont fréquemment,violentés par le même vandalisme du petit écran,entachant gravement,l’aire dévolue au respect collectif. Cette réaction tiède ,de l’Autorité,suscite des interrogations légitimes,face à l’usage frénétique de cultures de bazar,qui heurtent les sensibilités et les intelligences et qui sont en fait,des cultures nihilistes, qui sapent toutes les croyances ancestrales et patrimoniales.Sans compter l’insulte au savoir, à l’intelligence et à la science!

Assurément, le public averti et éveillé,ne confond pas les genres. Mais qu’en est il des masses ,plus exposées, plus vulnérables et receptives à ces messages d’un autre temps!Ne dit on pas que « plus on est le voyeur de toutes les réalités,plus on décroche de la réalité! »Cette façon de faire déclinée ,par certaines chaines privees,si elle renseigne,sur la faillite d’une communication bancale,elle contribue à la destructuration du sens et des liens collectifs,en sapant les valeurs , cimentant la collectivité,qui s’abreuve à la science et au savoir et non à l’imposture et au charlatanisme de mauvais goût!

Cette séquence,donne l’impression ,en laissant croire dans l’inconscient des gens apeurés et surtout désarmés par la fulgurance de ce virus,que cette « trouvaille » sort de l’ordinaire et vient supplanter les recherches ininterrompues ,mais sans resultat pour l’heure, des meilleurs experts en la matière!Superbe supercherie et impressionnante opération manipulatrice.

La télévision,dans ce cas,est utilisée,pour une séance de domptage en direct,qui ressemble à s’y méprendre ,aux rokias et autres fétichismes ,dispensés par des personnages suspects,ténebreux et sans éclat particulier.Les supplices moraux infligés aux pauvres téléspectateurs,passifs,sans pouvoir intervenir ,sont douloureux.On imagine l’impact sur les simples gens,fascinés par le pouvoir du petit écran,dont les images reçues,relevant presque de la sacralité,sont des verités absolues,qu’on ne peut ,ni discuter,encore moins démentir.L’information veritable ,qui ne subit ,ni entorses ni occultations ,a horreur de l’à peu près,des rumeurs et de la propagande simplificatrice. »il n’ya pas de bons sans méchants,pas de lumières sans tenèbres » disait Zarathoustra.Certes.Mais il faut séparer le bon grain de l’ivraie.

Jusqu’à quand,le pauvre téléspectateur, pris au piège des diffusions peu recommandables , qui penetrent les foyers sans crier gare ,fera t il le dos rond,en ruminant sa colère,avec ce sentiment amer d’avoir été floué et manipulé?

L’impact de cette boite à images est décisif ,sur ceux qui la regardent.Ce n’est pas un hasard ,si dès son avenement à la fin des années cinquante,la TV était appelée Sandouk el Adjaeb.Comme la langue d’Esope,elle est la meilleure et la pire des choses.Certes , Il faut faire avec, mais il ya des limites ,à ne pas franchir….au risque d’affecter une bonne partie de nous mêmes…..