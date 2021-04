Déclaration/Appel de militant(e)s et sympathisant(e)s du FFS

« .. Pour que les militants des partis politiques ne soient pas pris en otage par des appareils qui se compromettent à négocier des privilèges indus.

Et pour que le pays ne soit pas en permanence mis en demeure de choisir entre la peste de la guerre civile et le choléra de la dictature politique ou religieuse… » Extrait de l’appel du Hocine Ait Ahmed aux algérien(ne)s le 22 mars 2011

Au cœur de tous les combats démocratiques, sociaux et culturels, défendant toutes les causes justes, le FFS, grâce au dévouement de sa base et aux sacrifices de ses militant(e)s et martyrs ; a su être, depuis sa création le 29 septembre 1963, le chef de file de l’opposition démocratique en Algérie.

Distingué par sa cohérence, sa constance, son éthique, son autonomie de réflexion et de décision, son projet révolutionnaire progressiste, sa force de proposition ; connu et reconnu pour sa radicalité politique vis-à-vis du système et sa police politique, le FFS continue à véhiculer au sein des masses populaires, les idéaux de paix, de liberté, d’égalité homme-femme, de justice sociale, de pluralité et à incarner l’espérance démocratique.

Nous, militant(e)s et sympathisant(e)s du FFS, signataires de cet appel commun :

– Considérons que ce régime inique persiste dans sa logique brutale et autoritaire d’imposer sa feuille de route en renouvelant sa clientèle pour rester aux commandes du pays contre la volonté populaire qui s’exprime pacifiquement et massivement depuis le 16/22 février 2019 en faveur d’un changement radical du système de gouvernance.

– Dénonçons et condamnons les arrestations arbitraires, la fermeture du champ politique et médiatique, la soumission de la justice aux ordres et injonctions du pouvoir, les atteintes répétitives aux droits humains, les pratiques d’enlèvement et de torture exercées à l’encontre des militant(e)s du Hirak-Tagrawla et la répression qui s’abat sur les étudiants, les journalistes et toutes les forces vives de la nation qui agissent pacifiquement pour la fin de la dictature et l’avènement d’un Etat civil de droit démocratique et social.

-Avons la conviction chevillée au corps que le changement démocratique ne parviendra nullement des simulacres électoraux organisés par un système oppresseur, corrompu et corrupteur, acculé et rejeté par l’écrasante majorité des algériennes et algériens.

– Rappelons encore une fois, que le passage d’un système autoritaire vers un système démocratique implique l’amorce d’une transition politique indépendante qui s’accomplira par des mesures fortes d’apaisement et de libération de tous les détenus d’opinions, préparant les conditions à l’élection libre, honnête et transparente d’une Assemblée Nationale Constituante Souveraine, prélude à l’avènement de la deuxième République.

– Dénonçons la démarche et la rencontre de l’appareil du parti avec le chef de l’Etat illégitime, désigné et imposé par l’armée, véritable détentrice du pouvoir et la considérons comme une légitimation du pouvoir de fait.

-Exhortons tous nos camarades, où qu’ils soient à investir et se réapproprier les structures du Parti, pour faire échec à toute tentative visant la normalisation et la dislocation du Parti. Nous les appelons à fédérer leurs énergies autour des idéaux authentiques du FFS pour réhabiliter à la fois, le politique, amorcer le renouveau, le rassemblement, la refondation du parti et bannir le clanisme, la violence et le clientélisme à tous les niveaux de l’architecture du Parti.

-Appelons chaque membre du Conseil National, chaque cadre du Parti à prendre ses responsabilités et à agir pour la sauvegarde du FFS en demeurant fidèles à sa ligne historique et en répondant aux aspirations légitimes de la base militante. Une base militante, partie prenante du Hirak, qui rejette sans ambiguïté l’agenda électoral du système.

-Appelons l’ensemble des militant(e)s et sympathisant(e)s à œuvrer à la convergence des forces politiques, sociales et syndicales pour la transition et le parachèvement de l’alternative démocratique incarnée et portée par la révolution du février 2019.

-Déclarons (tout en nous démarquant de la guerre des clans au sein du régime), rejeter avec force et détermination, dans le fond et dans la forme la mascarade électorale du 12 juin 2021 et affirmons notre engagement plein et entier dans le processus révolutionnaire pour le recouvrement de la souveraineté totale et entière du peuple algérien sur ses institutions et sur ses ressources.

Vive l’Algérie,

Vive la révolution populaire,

Vive le FFS.





Liste des premiers signataires :