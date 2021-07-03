الجزائر: تباشير وعي التمرد الاسلاموي الداخلي

https://www.raialyoum.com/ بشير عمري في خلال تدخله على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على من انتقد تفسيراته وتبريراته للهزيمة النكراء التي تكبدها حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت...