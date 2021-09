LA DÉRIVE NEOFASCISTE DU POUVOIR

De façon obstinée et cynique le pouvoir accentue sa politique répressive aveugle contre des citoyens pacifiques en violation des droits les plus élémentaires de l’être humain. En réalité, cette politique répressive vise deux objectifs :- Frapper de terreur la population.- Semer le désespoir et montrer une prétendue invincibilité du pouvoir et l’inutilité de le combattre.

UN PEUPLE MARTYR

La répression aveugle du pouvoir dictatorial n’épargne personne et frappe sans distinction. La population algérienne subit au quotidien toutes sortes d’intimidations, d’humiliations et de provocations intolérables. Les interpellations, les arrestations, les perquisitions, les accusations fallacieuses, la torture, les sévices dégradants sont le lot quotidien de citoyens pacifiques de toutes les catégories sociales, de tous les âges et de tous bords politiques. Notre peuple a été soumis, notamment ces derniers mois, à toutes sortes d’épreuves, les unes plus tragiques que les autres. Rien ne lui a été épargné : manque d’oxygène dans les hôpitaux, incendies criminels, pénuries d’eau, manque de médicaments, chômage de masse, paupérisation galopante, des milliers de Haragas fuyant misère sociale, injustice, humiliation et absence d’avenir.

UN PEUPLE PACIFIQUE ET ADMIRABLE

Dans une indifférence cynique, les malfrats du pouvoir ignorent totalement les souffrances d’un peuple qui aspire à la liberté et à la dignité. Un peuple qui par son pacifisme, son civisme, sa sagesse et sa haute maturité populaire a forcé l’admiration du monde entier lors des dizaines de marches organisées à travers le pays et à l’étranger.Un peuple qui a exprimé de façon pacifique, mais radicale sa rupture avec un système despotique qui rappelle dans ses grandes lignes le système colonialiste : les citoyens algériens continuent d’être exclus de la décision politique, humiliés, délaissés, opprimés et privés de leur liberté et de leur dignité.

UN PEUPLE UNI NE SERA JAMAIS VAINCU

L’heure n’est plus aux luttes intestines et chamailleries stériles, nous devons exprimer nos différences en restant unis face à un pouvoir violent, brutal, incompétent, corrompu et défaillant sur tous les plans. L’heure est à la solidarité non sélective. Le pouvoir attise les divisions, il utilise la répression aveuglément pour frapper les esprits et pousser les citoyens à l’émeute et à la violence. La voie pacifique et l’union lui font mal. C’est cela qu’il cherche à déconstruire. Si nous faisons preuve de sagesse et de sens des responsabilités devant l’histoire, nos divergences politiques et autres, ne nous empêcheront pas d’avancer ensemble pour dégager le système et construire un état civil, démocratique et social. À n’en pas douter, notre peuple triomphera de nombreux obstacles qui jonchent encore la voie vers sa deuxième indépendance. C’est là aussi, la certitude qu’il assumera avec courage et lucidité, les responsabilités qui lui incombent et lui incomberont.

– STOP À LA POLITIQUE RÉPRESSIVE ET NÉOFASCISTE !

– POUR UNE CAMPAGNE INTERNATIONALE DE DÉNONCIATION DES GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME.