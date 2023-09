Pour François Gèze

Nous apprenons avec une profonde tristesse le décès ce jour mardi 29 aout 2023 de François Gèze, homme de progrès et humaniste, éminent éditeur français. Militant anti-impérialiste depuis sa jeunesse, François Gèze a été l’un des premiers intellectuels à prendre fait et cause pour le peuple algérien confronté à l’épouvantable répression qui a suivi le coup d’état militaire du 11 janvier 1992. François Gèze compte parmi les très rares intellectuels à refuser les simplifications manichéennes et les raccourcis idéologiques autour de la sale guerre contre les civils qui caractérisent les médias français.

L’un des fondateurs d’Algeria-Watch, François Gèze, en dépit de toutes les calomnies et basses manœuvres dont il a été la cible, n’a jamais cessé d’apporter un soutien actif et complétement désintéressé à la cause de la justice et de la liberté pour un peuple qu’il connaissait et qu’il aimait.

François Gèze était un homme bienveillant et chaleureux, à l’écoute et solidaire des plus faibles et des déshérités. Il laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le croiser et partager ses combats. Pour les Algériennes et Algériens qui l’ont connu, François Gèze, demeure l’incarnation de l’internationalisme et de l’amitié entre les peuples.

Pour les membres d’Algeria-Watch il était plus qu’un camarade. Il était un ami.

Algeria-Watch transmet ses condoléances et sa sympathie à son épouse, ses enfants, ses proches et ses amis.

François ne sera pas oublié !