Le crime de Minneapolis

Salim METREF



La mort cruelle infligée à Georges Floyd, cet américain de 46 ans, par des policiers racistes et restés sourds devant ses supplications aura été la goutte qui a fait déborder le vase. Cette tragédie renseigne en tous les cas sur la situation de la communauté noire aux Etats-Unis aux prises avec une montée fulgurante du racisme notamment au sein des institutions censées protégées les biens et les personnes.

Minneapolis est pourtant une ville qui n’est pas connue pour être pauvre. Ville du Minnesota et de cette riche région du Midwest, terre nourricière des Etats-Unis, les populations noires y subissent pourtant autant qu’ailleurs la ségrégation comme dans cet état de Louisiane dont l’immense pauvreté des populations de couleur a été révélée à la face du monde par l’ouragan dévastateur Katrina. Comment expliquer cette flambée de violence dans un état dirigé par le parti démocrate, adversaire résolu du Président Trump pour les prochaines échéances électorales américaines. Nul ne le sait ! Alors que beaucoup attendaient qu’elle provienne plutôt du sud, où le racisme se conjugue souvent avec une pauvreté endémique, la déflagration s’est produite ailleurs. Elle se propage désormais vite et oblige de nombreux états à décréter le couvre-feu. Le péril est en la demeure et les Etats-Unis brûlent. Pourtant qui se souvient des promesses du Président Trump qui s’adressant à l’Amérique, des banlieues de Detroit aux plaines du Nebraska, promettait de ne satisfaire désormais que les aspirations de l’Amérique profonde. Plus grand monde ne semble y croire! Manipulant les concepts les plus dangereux, usant de propos ambigus, encourageant la délation, le Président Trump a réussi à inoculer sans le savoir ce sentiment d’impunité chez de nombreuses personnes notamment au sein d’une police qui se croît au dessus des lois et qui était déjà réputée pour ses méthodes expéditives. Méthodes par ailleurs déjà utilisées en Israël et qui inspirent désormais certaines polices d’Europe. Qui peut croire enfin en la sincérité d’un président qui prétend vouloir détruire l’état profond étasunien, Wall Street, et les différents lobbies réunis, et qui en fait en est l’émanation la plus dangereuse. Trump restera en tous les cas et pour le monde musulman celui qui aura combattu le plus la cause du Peuple Palestinien en faisant notamment des concessions inouïs à Israël, concessions que n’espéraient même pas la droite la plus haineuse de l’entité sioniste. Il récolte aujourd’hui une violence qui se propage aux Etats-Unis et qui risque d’hypothéquer sérieusement sa réélection puisque le vote de la communauté noire lui sera certainement hostile à l’avenir. L’affaire Georges Floyd aura en tous les cas eu un impact considérable dans le monde puisque de nombreuses manifestations se déroulent présentement dans de nombreux pays. Les segments suprémacistes blancs de la population des Etats-Unis comprendront désormais que la vie d’un noir vaut autant que la leur !