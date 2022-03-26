إعادة كتابة تاريخ الجزائر،.. أي دور لنخب الخط الثالث؟

https://www.raialyoum.com/ بشير عمري ليس مما يُختلف فيه أن التاريخ يُختلف فيه، ويُختلق في روايته، في توظيفه أحقابه، في تزوير أحداثه، لكن أن يُسيطر عليه بلسان واحد،...