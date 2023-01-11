بلاغ في فائدة تيار الاستئصال في عمره الواحدة والثلاثين!

9 - يناير - 2023https://www.alquds.co.uk/ باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “الجزائر تنهار.. هل ستجرّ فرنسا معها؟”، قدّم السفير الفرنسي السابق في الجزائر غزافييه دريانكور، في مقال...