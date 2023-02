La supercherie a encore de beaux jours devant elle.

R. Ziani-Cherif

On croyait apprendre de nos déboires, mais en vain. Hier la supercherie se drapait de la soutane franco-laïco-berbériste pour asseoir sa mainmise sur l’état, aujourd’hui elle courtise pour l’occasion, un autre pan de la société, elle se convertit à l’arabo/ islamisme, sous le pompeux étendard du Novembrisme et du Badisisme, pour pérenniser son OPA. Omniprésente, elle sait ‘shifter’ et changer de selles sans cligner de l’œil, et sans le moindre état d’âme. Le militarisme qui se perpétue par des mues successives, n’a d’autre idéologie que de sévir et pervertir tout sur son chemin. Ne dit-on pas que le tyran n’a d’ennemi que l’état de Droit, car il sait que la justice rendue par cet Etat dévoilerait au grand jour ses arnaques et forfaitures, ce pourquoi il œuvre d’arrache-pied pour que pareil Etat ne voie jamais le jour, usant de tous les subterfuges et autres mirages. A cet effet et pour concrétiser cet objectif, qui rime avec un destin de vie ou sa mort, on constate qu’il n’hésite pas un instant, pour passer d’un canasson à un autre.

Ce qu’il faut savoir et ne jamais l’oublier est que le quarteron qui a gouverné jusqu’à ce jour encore (le pouvoir effectif) ne s’encombre fichtrement de l’idéologie des uns ou des autres, ce sont autant de chemises (d’assaisonnement) qu’on change à l’occasion, et rien de plus, et que la seule réalité qui compte pour ces oligarques, c’est de maintenir le pouvoir, le Réel et non son effigie. Leur seule idéologie (si l’on peut ainsi la nommer) se résume à pérenniser cette Mainmise absolue qui leur permet de décider du Sort de tout le monde. Même leur appui et soutien total qu’ils avaient reçu de l’étranger (que ce soit de la France, ou de certains pays du Golf, principalement l’Arabie Saoudite) transcendait le clivage Idéologique, et s’en foutait allégrement, et n’avait d’autre but que de soutenir, cette poignée de généraux qui assure la continuité des intérêts illégitimes de ces pôles étrangers. Il est fort intéressant à cet effet de constater que l’Arabie saoudite par exemple, prétendument Salafiste ‘wahabite’ a été l’un des plus grands soutiens des Janvieristes ‘supposés laïco/francophiles’! De l’autre coté, la France, même si elle semblait dans une position moins ‘contradictoire’ idéologiquement, de par son slogan qu’elle sème à tout vent, phare du projet laïque, des lumières, et donc s’inscrit (en apparence) en toute logique de compatibilité, dans son soutien aux Janvieristes, ne se serait nullement gêné de porter son appui, même dans les cas les plus ‘aux antipodes’ de sa vocation de pole de lumières, lorsqu’il s’agit de couver toutes les dictatures rétrogrades pour sauvegarder des intérêts juteux, Cette même France, sous différents présidents, de droite comme de gauche, n’a-t-elle pas soutenu contre vents et marées, le wahabisme juteux des rois successifs Khaled, Fahd, Abdallah, Selmane ,et jusqu’à MBS?

On ne cesse ces dernier temps de nous claironner (de bonnes intentions, et de moins bonnes) que ‘Les janviéristes’ bouchers de la décennie rouge ne sont plus aux commandes, et que le Pouvoir en place a fait ‘amende honorable’ en plus du fait qu’il serait innocent des crimes de ses prédécesseurs, et qu’il aurait choisi le camp du peuple depuis…2015, si tel est le cas de quoi a-t-on peur pour restituer au peuple sa souveraineté ?

En fait, le peuple n’est plus aussi dupe que voudraient le croire ceux qui l’on gouverné jusqu’à ce jour contre sa volonté, et est conscient que le seul ennemi de la tyrannie est l’état de droit, c’est à dire ce que revendique le peuple, et c’est justement pour cette raison que le quarteron en charge œuvre aujourd’hui d’arrache-pied, usant de toutes les arnaques pour dévier le cours de la révolution populaire et l’enliser dans des batailles Don Quichotienne dont il détient les secrets, cet état de fait ne participe pas malheureusement à rétablir la confiance perdue.