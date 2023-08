Algérie : une situation révolutionnaire sans révolution

Une révolution est en cours quand ceux d’en bas n’obéissent plus à ceux d’en haut.

Le Hirak en Algérie, vaste contestation populaire entre 2019 et 2021, a révélé les aspects de son échec lorsqu’il est analysé méthodiquement. Les outils analytiques apportent un éclairage essentiel sur les mécanismes de pouvoir et les dynamiques idéologiques qui ont façonné ce mouvement, sans toutefois aboutir à une révolution complète.

Les sciences sociales se sont intéressées à l’étude du pouvoir et ont révélé comment il opère de manière diffuse et insidieuse, traversant les institutions et les discours pour maintenir l’ordre établi. Dans le cas du Hirak, malgré son élan populaire massif, le régime totalitaire en place a résisté et a réussi à préserver son contrôle sur les appareils étatiques. La caste dirigeante a utilisé des tactiques de désinformation pour discréditer le Hirak et semer la confusion parmi les activistes. Elle a également tenté de diviser le mouvement en mettant en avant des factions divergentes et en exacerbant les différences internes.

L’idéologie dominante du régime, appuyée par les médias et les institutions, a joué un rôle clé dans la construction d’un discours légitimant le statu quo. Ce discours a cherché à dépeindre le Hirak comme une menace pour la stabilité du pays et a tenté de marginaliser ses revendications. En érigeant un discours autoritaire, le régime a cherché à imposer une vision unifiée de la réalité et à étouffer les voix dissidentes.

Utilisant le concept de l’hégémonie pour expliquer comment les élites dominantes maintiennent leur pouvoir en influençant la culture, les valeurs et les idées de la société, le Hirak a réussi à créer certes une mobilisation intersectorielle et intergénérationnelle, unissant divers groupes sociaux autour d’un objectif commun de changement politique. Cependant, malgré ses aspirations révolutionnaires, le Hirak reste orphelin d’un projet politique clair et d’une alternative institutionnelle à la domination du régime.

Par il faut souligner l’importance pour les mouvements sociaux à développer une contre-hégémonie, c’est-à-dire une vision alternative de la société qui puisse rivaliser avec l’idéologie dominante. En l’absence d’une telle contre-hégémonie solide et d’une organisation politique cohérente, le Hirak n’a pu surmonter les obstacles posés par le régime en place.

La fragmentation du mouvement et l’absence d’une direction politique unifiée ont affaibli sa capacité à mobiliser efficacement et à canaliser ses revendications vers des changements concrets.

Le régime a également utilisé son pouvoir économique pour apaiser certaines franges de la population en leur offrant des concessions, tandis que la répression et les arrestations ciblées ont cherché à intimider les leaders du Hirak et à décourager la mobilisation. Cette répression a été un outil important pour maintenir l’ordre social existant et préserver l’hégémonie du régime.

Les élites dominantes ont également exploité les divisions internes au sein du Hirak pour affaiblir le mouvement. En mettant en avant les différences idéologiques ou en instrumentalisant les clivages régionaux, le régime a cherché à créer des dissensions et à miner l’unité du Hirak.

Cependant, malgré son échec à réaliser une révolution complète, il est important de souligner son impact significatif. Ce mouvement de contestation a été une réplique majeure à la crise de représentation et de légitimité en Algérie et a suscité un sentiment de patriotisme et de civisme qui semblait avoir déserté la sphère politique.

Il a également contribué à éveiller une prise de conscience collective, remettant en question l’idéologie dominante et mettant en lumière les problèmes structurels profonds de la société algérienne. Il a inspiré de nombreux Algériens et Algériennes à revendiquer leur droit à un changement politique réel et substantiel.

La situation en Algérie présente tous les signes d’une situation révolutionnaire, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de révolution au sens traditionnel du terme. Cependant, cela ne signifie pas que rien ne se passe en Algérie. Le pays est animé par un élan populaire massif et pacifique, qui aspire à un renouveau et demande de véritables mutations politiques et sociales.

L’échec du Hirak réside peut-être dans son incapacité à créer une contre-hégémonie puissante pour déstabiliser l’idéologie dominante et à s’organiser de manière plus cohérente pour résister efficacement aux stratégies du régime.

Cependant, il est essentiel de reconnaître que les révolutions ne se produisent pas du jour au lendemain. Elles sont historiquement le résultat d’un processus complexe et prolongé de lutte et de négociation entre les différentes forces en présence. Dans le cas de l’Algérie, la situation est toujours en évolution, et il est difficile d’anticiper ce qui adviendra postérieurement.

Le Hirak a semé les graines d’une prise de conscience collective qui pourrait continuer à germer dans le futur, ouvrant la voie à de nouvelles formes de lutte et de mobilisation pour une transformation citoyenne durable. Il a révélé les fissures le régime en place, a éveillé et inspiré de nombreux Algériens et Algériennes à exiger la nécessité d’une mutation réelle et substantielle dans la gouvernance du pays.

Dans le tumulte fiévreux d’une jeunesse algérienne qui piaffe, l’impérieux appel au changement et à la justice sociale s’inscrit résolument dans une dynamique historique inéluctable, qui de sa force implacable, ne cessera de façonner l’horizon politique de notre nation dans les mois et les années à venir, en dépit des manœuvres ténébreuses ourdies par les gardiens occultes du pouvoir.

Khaled Boulaziz